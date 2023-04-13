Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.04.2023 23:22

Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binasının karşısında meydana geldi.

Biri traktör olan 3 aracın karıştığı kazada, H.B. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde bulunan Ö.K.'nin kullandığı traktöre, ardından da Ö.B. yönetimindeki araca çarptı.

Kazada traktör devrilerek yol üzerinde yana yatarken sürücülerden H.B., Ö.K. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı
00:39
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın girişinde 3 Filistinli kadını gözaltına aldı
00:33
AB Wagner Grubu'nu yaptırım listesine ekledi
00:32
BM Genel Sekreteri telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı
00:38
Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
00:38
Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
Fransa'daki protestolarına 1,5 milyon kişi katıldı
Fransa'daki protestolarına 1,5 milyon kişi katıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da yanardağ patladı, Alaska'da uçuşlar ertelendi
Rusya'da yanardağ patladı, Alaska'da uçuşlar ertelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ