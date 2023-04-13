Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binasının karşısında meydana geldi.

Biri traktör olan 3 aracın karıştığı kazada, H.B. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde bulunan Ö.K.'nin kullandığı traktöre, ardından da Ö.B. yönetimindeki araca çarptı.

Kazada traktör devrilerek yol üzerinde yana yatarken sürücülerden H.B., Ö.K. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.