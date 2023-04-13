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Güncel
İHA 13.04.2023 22:39

Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Bozhane mevkiinden eski terminal istikametine seyir halinde olan motosiklet, yolun yaya geçidi olmayan kısmından karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kazada yaya yaralanmazken, motosiklette yolcu olarak bulunan S.D., motosikletin devrilmesi sonucu yüzünü refüjdeki betona çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak olay yerine sağlık ve polis ekibi istedi.

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekibi, bir süre burun kanaması yaşayan yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınıp, polis ve vatandaşların da yardımlarıyla ambulansa alınan yaralı S.D. hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre gözyaşı döken motosiklet sürücüsünü, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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