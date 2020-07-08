Dünyada günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında ikinci sırada gösterilen Beyşehir'de, Anamas Dağı'nın gerisinde güneşin battığı anları izleyenler, Beyşehir Gölü yüzeyine yansıyan kızılın onlarca değişik tonunu da görebiliyor.

Beyşehir Gölü'nün ünlü gurup vaktini ölümsüzleştirebilmek için göl kıyısına akın eden fotoğraf tutkunları, en iyi kareleri alabilmek için dakikalarca mesai yapıyor.

Göl yüzeyinde günbatımı esnasında görülen tekne ve su bisikletleri ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.