Beypazarı'ndan Ayaş yönüne giden S.Ş.A'nın kullandığı 06 BH 0211 plakalı otomobil, Gömleksiz Köprü çıkışında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan S.Ş.A sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçedeki diğer kazada da Ankara istikametine giden H.D yönetimindeki 07 MCC 57 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Hafif yaralanan araç sürücüsüne sağlık ekiplerince ambulansta ayakta müdahale edildi.