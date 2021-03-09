Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi
[Fotoğraf: AA]
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla kadınları bilgilendirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirmede bulundu.
Köy meydanlarında sosyal mefase kuralları çerçevesinde kadınlar buluşan ekipler, olası bir şiddet olayı karşısında uygulamasının nasıl kullanılacağını anlattı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 16:22
- 15:59
- 16:16
- 16:14
- 16:06
Sıradaki Haber
Kocasinan Belediyesi, kendi asfalt malzemesini üretecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz