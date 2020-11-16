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Benzin indirimi... Benzin kaç lira oldu? 16 Kasım güncel benzin fiyatları...
Benzin fiyatları neler? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 16 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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