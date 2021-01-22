Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedelli askerlik yerleri belli oldu... e-Devlet bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama...
2021 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılında bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama...
Ocak, Şubat, Mart 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler ile 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
2021 Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik yerleri e-devlet üzerinden kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sorgulanabiliyor.
e-Devlet bedelli askerlik yeri sorgulaması için tıklayınız.
Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2021
Ayrıntılar İçin ????https://t.co/bwhxNmqVDV
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