BBC Filistin haberleri için özür diledi

İngiliz BBC televizyonu İsrail-Filistin haberlerinde kullanılan dil nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlayan BBC, gelen tepkilerin ardından yanıltıcı bir tanımlama kullandığını kabul etti.

BBC spikeri yapılan hataya ilişkin özür açıklamasını canlı yayında yaptı.

İngilz spiker, "Filistin'e destek yürüyüşlerinden bahsederken, protestocuların Hamas'ı destekleyen ifadeler kullandığını söylemiştik, Filistin'e destek yürüyüşleri konusunda izleyicileri yanlış yönlendirdik" ifadelerini kullandı.

İngiliz The Guardian gazetesi ise Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini işten çıkardı.

Karikatürist Steve Bell, Netanyahu'nun yer aldığı son çiziminin antisemitik olduğu suçlamasıyla gazeteden kovuldu.

Gazete, Bell'le çalışmaya devam etme gibi bir planlarının olmadığını teyit etti.

72 yaşındaki karikatürist, gazetenin suçlamasına ve kaygılarına anlam veremediğini söyledi.

Bell, çiziminde David Levine’in 60’lı yılların ABD başkanı Lyndon B. Johnson’ı Vietnam savaşı üzerinden eleştirdiği karikatürden esinlendiğini vurguladı.

