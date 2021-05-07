Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

9 günlük bayram tatilinde Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları birim yöneticisinin kararıyla izin yapabilecek. Aşı randevusu alanların aile hekimlerindeki randevuları kontrol etmeleri gerekecek. pic.twitter.com/ndKWVJIolo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2021

Bayram haftası Aile Sağlığı Merkezleri açık mı?

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak.

Aile Sağlığı Merkezinde aşılama devam edecek mi?

Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek.

İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.