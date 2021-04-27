Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ramazan ve kurban bayramında ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili müjdeyi verdi.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleriyle ilgili, "İkramiyeler 1000 artı enflasyon olacak, 1100 liraya tamamlayacağız." dedi.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Erdoğan, ikramiyelerin Meclis'e gönderilen kararname ile vakit kaybetmeden bayrama yetiştirileceğini belirtti.