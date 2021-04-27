Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 23:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar?
2021 Ramazan bayramı ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 1100 lira olacağını söyledi. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ramazan ve kurban bayramında ödenen bayram ikramiyesi ile ilgili müjdeyi verdi.
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleriyle ilgili, "İkramiyeler 1000 artı enflasyon olacak, 1100 liraya tamamlayacağız." dedi.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Erdoğan, ikramiyelerin Meclis'e gönderilen kararname ile vakit kaybetmeden bayrama yetiştirileceğini belirtti.
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