Aydıntepe ilçesinde etkili olan soğuk hava, Gümüşdamla köyüne bağlı 2 bin 800 rakımlı Kuşmer Yaylası'ndaki derenin yüzeyinin kısmen buz tutmasına neden oldu.

Hafta sonunu fırsat gelerek bölgeye gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp güzel manzaranın keyfini çıkardı.

Yaylaya gelen Harun Silvim, AA muhabirine, yayla havası almak için yüksek kesimlere çıktığını ve gördüğü manzara karşısında şaşırdığını belirterek, ilçe merkezinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olduğunu ancak yüksek kesimlerde buz tutan derelerle karşılaştığını söyledi.

Silvim, "Şu an burada buz var. Biraz daha yukarı çıkınca kar var. Çok güzel bir gezi oldu. Hem yayla havası aldık hem de sezonun ilk karını güzel manzara eşliğinde burada görmüş olduk." dedi.

Vatandaşlardan Ali Kahraman da uzun zamandır kar görmediğini ifade ederek, "Yüksek kesimlerde dağların karlı olduğunu gördük. Havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Kuşmer'e geldik. Biraz kar topu oynadık. Karla hasret giderdik. Kar yağmış ama henüz yayla yolları kapanmamış. Günümüzü burada değerlendirdik." diye konuştu.