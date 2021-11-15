Türkiye'nin narenciye üretiminin büyük bölümünü kapsayan Adana’da 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limon, düşen fiyatları nedeniyle üreticisini üzdü. İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı.

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü. Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.

Limon fiyatlarının çok düştüğünü belirten Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, “Ürünlerin taşındığı 20 kiloluk boş plastik kasa içindeki üründen daha pahalı. Plastik kasanın tanesi 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor’’ dedi.

Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, üreticilerin limon ağaçlarını kesmeye başladığını söyledi.

'Limon, kasadan ucuz, suyu da sudan ucuz'

Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Ali Batman, “Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak bunun için 50 kuruş harcarız. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Limonda kasadan ucuz” dedi.