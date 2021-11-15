Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 1300 işçinin emekliliği hak ettiğini, emekli olmaları halinde kurumda işçi açığının artacağını açıkladı.

Yeşil, “Kurumumuzdan 1300 arkadaşımız emekli olacak. Şu anda yer altında hala çalışan işçi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız emekli olurlarsa işçi açılarımız büyüyecek. Şartlar bizim için daha da ağırlaşacak” dedi.