Ruhlar Çetin, Bayburt'un kitap temin etme noktasında kırtasiye ve kütüphane dışında farklı bir alana ihtiyaç duyduğunu, bu ihtiyacı gidermek için girişimde bulunduğunu dile getirdi.

130 yıllık tarihi olan ve önceden 'Kaymakam Konağı' olarak bilinen 3 katlı konağı sahaf kitabevine çeviren Çetin, "Açılış amacımız kesinlikle hizmet. İnsanlara kitap ve kaynak konusunda yardım ve destek olabilmek" dedi.

10 bin kitap bulunan sahafta ilerleyen günlerde bu sayının artacağını ifade eden Çetin, "Yarınlar ne getirir bilinmez, şu an yola 10 bin adet kitapla çıktık. Kitaplarımızın içinde nadir eserler diyebileceğimiz eserler bulunuyor. Bunun yanı sıra her türden güncel kitaplar da var" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

"Diğer kitabevlerinden farkımız otantik mekanımız"

Ruhlar Çetin, mekanda 150 civarında antika eşya ve belgelerin bulunduğunu anlatarak, "Buraya kitap okumak ve kitaba dair konuşmak için gelen kişiler tarihe yolculuk edebilecek çünkü mekanımızı o şekilde düzenledik. Bir sürü küçük parçalardan oluşan tarihi eşyalarımız mevcut, kültürümüze ait parçaları mekanımızda birleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Sadece kitap satılmayacak, kitap üzerine de konuşulacak"

Kitap satışının yanında kitap kiralamanın da olacağını belirten Çetin, insanların kitaba ulaşmasının bu şekilde kolaylaşacağını, düşük maliyetlerle insanların istediği kitabı temin edeceğini vurguladı. Okurken tartışabilmenin ve beyin fırtınası yapmanın kitabevinde önünü açan Çetin, "Kitap üzerine konuşabilmek, tartışabilmek çok kıymetli. Burası bir ticarethane değil fikir alışverişinin yapıldığı bir mekan olacak" diye konuştu.