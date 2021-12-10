Yangın, Isparta Direkli köyünde meydana geldi. 3 kişinin yaşadığı müstakil evde üçlü prizden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sararken evdeki 3 kişi evden hasar almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Alevleri görüp dışarı çıkan 3 kişilik aile ise yangını söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında müstakil ev küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.