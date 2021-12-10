Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evlerinin küle dönmesini gözyaşları içinde izlediler
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da prizden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev küle dönerken ev sahipleri yangını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yangında ölen, yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangın, Isparta Direkli köyünde meydana geldi. 3 kişinin yaşadığı müstakil evde üçlü prizden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sararken evdeki 3 kişi evden hasar almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Alevleri görüp dışarı çıkan 3 kişilik aile ise yangını söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında müstakil ev küle döndü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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