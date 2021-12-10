Teknik ve fiziki takibin ardından sevkiyatın yapıldığı araç ve imalathane ile 6 adrese operasyon düzenlendi.

Aramalarda, farklı markalar kullanılarak hazırlanmış 930 litre sahte içki, 17 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve damıtma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.