Bayburt'tan Filistin'e destek

Etkinlikte öğretmen ve öğrencileri İl Milli Eğitimi Müdürü Rahmi Güney, yalnız bırakmadı.

Öğrenci velilerinin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, evlerde hazırlanan el yapımı lezzetler ziyaretçiler tarafından beğenildi.

Etkinlikten elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, `Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin düşünerek yaptıkları bu etkinlik bizleri fazlasıyla duygulandırdı, mutlu etti.Elde edilen gelir, günün sonunda Filistin'e gönderilmek üzere Kızılay’a teslim edilecek.Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, ailelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi