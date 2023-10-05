Bayburt'tan 145 proje desteklenmeye hak kazandı

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre 10. Bilim Fuarları çağrı metinlerine bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda bu dönem 23 yeni tematik konu eklenmesi ile toplam 66’ya ulaşan tematik konu ve 12 ana alan kapsamında 9 bin 111 okul tarafından toplam 133 bin 328 proje başvurusu yapıldı.



Hazırlanan projelerin niteliğini artırmak adına proje başvurularının tamamı bu sene ilk kez benzerlik sorgulamasına tabi tutuldu. Benzerlik sorgulama süreci sonucunda 6 bin 553 okuldan 95 bin 535 proje değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanarak alanında uzman 551 akademisyen ve eğitimci tarafından değerlendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına Bayburt’tan katılım sağlayan projeler hakkında açıklamalarda bulunarak, 4006-A ve 4006-B çağrılarına Bayburt’tan 10 okulun toplamda 145 projeyle desteklenmeye hak kazandığını belirtti. `Ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlayan öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum` diyen Güney, proje ekiplerine açacakları sergiler için başarılar diledi.