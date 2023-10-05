Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğukent, Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallelerinde son dönemde meydana gelen "ateşli silahla kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.