Balıkesir'de 276 kilometrelik doğa yürüyüşü festivali başladı

Gönen Kaymakamlığı ve Belediyesi, Beykent Üniversitesi, Artemea Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle uzun süren çalışmalar sonucu küresel konumlama sistemi (GPS) ve doğal işaretleme teknikleriyle hazırlanan parkurlar 276 kilometreden oluşuyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, 8 Ekim'de sona erecek festival için Dereköy Mesire Alanı'nda kamp kurdu.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, festivalin açılışında, doğaseverleri bir araya getiren Artemea parkurları projesine emeklerinden dolayı Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Artemea Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mete Dinç ile görev alan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Palaz da kaplıcaları ve yeşilliğiyle bilinen ilçenin doğa yürüyüşü ve kampçıların gözde adreslerinden olacağını vurguladı.

"Bu yıl çok daha kalabalık ve tamamlanmış rotalarla festivale hazırız"

Konukların yürüyüşler boyunca rotaları, ulaşım kolaylığı ve güzergah detaylarıyla dinlene dinlene kaliteli vakit geçirmelerini temenni eden Palaz, şunları söyledi:

"Geçen sene ilkti, eksiklerimizi gördük. Bu yıl çok daha kalabalık ve tamamlanmış rotalarla festivale hazırız. Uzun yıllar turizm olarak trekking sevdalılarını bir araya getireceğine inandığım bu projenin paydaşlarıyla ne gerekiyorsa her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen, şu an burada ülkemizin her yerinden misafir doğaseverlerle buluşturan Mete Dinç'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

"Tanrıça Artemis'in ülkesi" anlamına gelen Artemea'nın, Gönen'in antik çağlardaki adı olduğunu hatırlatan Palaz, yürüyüş yolunun ilçe sınırları içindeki Geyikli, Yörükkeçidere, Dereköy, Çığmış, Şaroluk, Beyoluk ve Tahtalı kırsal mahallelerinde molalı güzergahlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin en sulu yürüyüş yolu olabilir"

Dernek Başkanı Dinç ise 276 kilometrede farklı zorluk derecesine sahip parkurların bulunduğunu dile getirdi.

Güzergahlar boyunca farklı coğrafyaların görülebileceğini anlatan Dinç, "Kayın, meşe, çam, kestane ormanları, makilik ve kayalık bölgeler, kanyonlar, dereler, şelaleler gibi alanlar var. Ayrıca kaplıcaları ile ünlü bu ilçemizin kaplıcalarında, yürüyüş yorgunluğunu da atmanız mümkün olacaktır. Yolun en temel özelliği ise Türkiye'nin belki de en sulu yürüyüş yolu olmasıdır" diye konuştu.