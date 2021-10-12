Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Bayburt-Erzincan yolu Danişment köyü yol ayrımında N.K.yönetimindeki otomobil ile Hasan Ekrem Ergül'ün kullandığı motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ergül, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayburt-Erzincan kara yolu, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
Otomobil sürücüsü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ergül'ün, Demirözü Toplum Sağlığı Merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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