Bayburt'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Trabzon yolu üzeri Taşocağı köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

A.E. yönetimindeki otomobil ile H.A.’nın kullandığı çekici kamyonet çarpıştı, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindeki sıkışan 3 kişi, etraftan geçen vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldılar.

Çevreden geçenlerin olayı 112'ye bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Bayburt Devlet Hastanesine götürdüğü yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.