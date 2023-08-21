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Güncel
AA 21.08.2023 12:06

Kahramanmaraş'ta düğünde pasta yerine dondurma kesildi

Kahramanmaraş'taki düğün töreninde gelinle damat pasta yerine Maraş dondurması kesti.

Anadolu Ajansı'nda Spor Haberleri Editör Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Doğru, Kübra Yaralı ile Kervan Han Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen nikahla dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıyarken, nikah şahitliğini, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Doç. Dr. Ahmet Levent İnanç, Dr. Muhammed Çiftçioğlu ve Ali Özkan yaptı.

Nikahın kıyılmasının ardından, düğün salonuna getirilen 200 kilogramlık Maraş dondurması gelin ve damat tarafından satır ile kesildi.

Gelinin Maraş bindallısı giydiği törende, katılımcılara yöresel ürünler, ekşili çorba ve Maraş dondurması ikram edildi.

Düğün törenine çiftin yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

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