Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.08.2023 12:14

Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaylalarda son dönemlerde gerçekleşen hayvan hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Melik köyü yaylasından 15 büyükbaş hayvan çalan zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, çalınan hayvanları kamyona yükleyip kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, kamyonu bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve R.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan 15 büyükbaş hayvan ise sahiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
Kars Hırsızlık
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta düğünde pasta yerine dondurma kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
12:22
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:50
Erken teşhis ALS hastalarının yaşam süresini uzatıyor
12:22
Antik Sarayini yer altı şehrinin keşfedilen alanı 20 bin metrekareye ulaştı
11:50
Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek öldü
11:40
Arsa ve tarla satışlarında rekor
Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ