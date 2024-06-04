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Güncel
İHA 04.06.2024 17:08

Bayburt’ta kurban pazarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken Bayburt’ta hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Bayburt’ta kurban pazarında hareketlilik başladı

Bayburt’ta pazarda hareketlilik başladı. Kırsal alanlardaki besiciler yavaş yavaş hayvanlarını batı illerine ve pazarlara sevk ediyor.

Kurban satıcılarından Muhsin Yıldırım, hayvan varlığı noktasında sayısal olarak bir sorun olmadığını vurgulayarak, “Hayvan sayımızı talebin karşılayacak düzeyde. Ancak kurban fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 70-80 artış var" dedi. Yıldırım, artışın sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlayarak, "Bu iki unsur kurban fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Kurban Bayramı’na doğru bu yükseliş eğilimi ne olur şimdiden kestirmek zor. Ama artması daha yüksek bir ihtimal" diye konuştu.

"Kaba yem üretimi ve tüketimi önemli"

Fenni yeme olan ihtiyacın sürekli arttığını söyleyen Yıldırım, "Ülke olarak mutlaka kaba yem üretimin ve tesis sayısını artırmamız gerektiğini savunuyoruz. Bu aynı zamanda et ve süt verimini yükseltir. Bu bize de, vatandaşa da olumlu manada yansır" dedi.

Bayburt’ta kurban pazarında hareketlilik başladı



"50-60 bin maaşa çoban bulamıyoruz"

Muhsin Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çoban temininde zorlanıyoruz. Ülkemizde son yıllarda Afganlı çobanlara rağbet çok oldu. Ancak bu insanlar çoban olarak kısa süreli istihdamları tercih etmekte ve başka sektörlere kaymaktadır. Bu durum ülkemiz istihdamına negatif etki yaptığı gibi bizim çoban bulamamamız, uzun süre istihdam edemememiz gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoban ücretlerini artırmaktadır. Birçok arkadaşımız 50-60 bin liraya çoban bulamıyor"

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Bayburt Kurban Bayramı Hayvancılık Enflasyon
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