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Güncel
AA 04.06.2024 17:06

Gümüşhane'de kurban kesim eğitimleri başladı

Gümüşhane'de, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesin elemanı kursu açıldı.

Gümüşhane'de kurban kesim eğitimleri başladı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesi 20 kursiyerin katıldığı kurban kesin elemanı kursu açıldığı belirtildi.

Belediye hizmet binasında 5 gün sürecek kursta, kurban kesimi sırasında dini vecibeler, kesim anında yapılaması gerekenler ve olası yaralanmalara karşı iş güvenliği bilgileri verileceği aktarıldı.

Eğitimler sonunda kursiyerlere, "kurban kesin elemanı" belgesi verileceğinin altı çizildi.

"Vatandaşlarımız kurban kesimlerini ve satışlarını sadece mezbahanemizde yapabilecekler"

Açıklamada, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kurban Bayramı'nın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi için gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini ve satışlarını sadece mezbahanemizde yapabilecekler. Harici kesim ve satış yeri planlanmamıştır. Bunun dışında kurban kesimine ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu anlamda ekiplerimiz sürekli denetim yapacak."

Başer, halk sağlığı açısından uygunsuz görüntüler yaşanmasına neden olan, izinsiz ve yetkisiz kurban satışı veya kesimi yapan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem ve cezai uygulanacağını kaydetti.

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