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Güncel
İHA 04.06.2024 16:55

Denizli’de patlayan lastik yangına neden oldu

Denizli’de hareket halindeki tırın dorse lastiği patladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle asfaltın tutuşmasıyla başlayan yangın, tırın lastikleri ve dorsesini alevler içinde bıraktı.

Denizli’de patlayan lastik yangına neden oldu

Olay, Buldan ilçesi Buldan-Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. D.U., idaresindeki tır seyir halindeyken dorsesinin lastiği patladı. Patlayan lastik, yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen asfaltın tutuşmasına neden oldu.

Denizli’de patlayan lastik yangına neden oldu

Yanmaya başlayan ziftten yüksele alevler bir anda tırın lastikleri ve dorsesini kapladı. İş makinesi taşımacılığında kullandığı dorsesini tırdan ayıran sürücü D.U. ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

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