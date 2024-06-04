Denizli’de patlayan lastik yangına neden oldu

Olay, Buldan ilçesi Buldan-Salihli karayolu üzerinde meydana geldi. D.U., idaresindeki tır seyir halindeyken dorsesinin lastiği patladı. Patlayan lastik, yüksek sıcaklıklar nedeniyle eriyen asfaltın tutuşmasına neden oldu.

Yanmaya başlayan ziftten yüksele alevler bir anda tırın lastikleri ve dorsesini kapladı. İş makinesi taşımacılığında kullandığı dorsesini tırdan ayıran sürücü D.U. ve çevredeki vatandaşlar, bir yandan alevlere müdahalede bulunurken, diğer yandan ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.