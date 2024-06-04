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Güncel
AA 04.06.2024 15:58

Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanan S.S. sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Zanlı, buradaki işlemlerinin ardından Sivas Şarkışla'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sivas Kayapınar köyünde S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, zanlı yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğullarını yaralamıştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan O.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayda yaralanan baba ve diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

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