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Güncel
AA 04.06.2024 15:34

Bursa'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

Bursa'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin Bursa'da aynı evde kaldığı bilgisine ulaştı.

37 düzensiz göçmen yakalandı

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 26, farklı illerde kaydı bulunan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 düzensiz göçmen, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere kişi başı bin 500-2 bin lira karşılığı ev kiraladığı belirlenen R.Ö, M.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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