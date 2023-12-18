Bayburt'ta karla mücadele

Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre Bayburt’ta havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.