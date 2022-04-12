Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.
Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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