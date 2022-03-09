Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta eğitime ara
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Kamuda görevli engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildi.
Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak
Etiketler: Bayburt Eğitim Kar Yağışı
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