Bayburt'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın idari izinli sayılacak