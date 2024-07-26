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Güncel
AA 26.07.2024 10:31

Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

Bayburt'ta, "28. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında cirit gösterisi gerçekleştirildi.

Bayburt'ta cirit gösterisi yapıldı

Bayburt Belediyesince cirit sahasında altı kişilik iki takım arasında düzenlenen yarışmalara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sporcular, ciritlerini rakibe karşı isabetli şekilde atmaya çalışarak atlara hakimiyetlerini sergiledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, ata sporuna destek verdiklerini söyledi.

Sporcuları tebrik eden Selçuk, "Sporcularımız at üzerinde icra ettikleri cirit oyunuyla hünerlerini ortaya koyuyorlar. Büyük bir keyifle gösteriyi izledik. Atlı spor kulüplerimizin yönetici ve temsilcilerini bize bu keyfi yaşattıkları ve ata sporunu geleceğe taşımaya devam ettikleri için yürekten kutluyorum." dedi.

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