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Güncel
AA 26.07.2024 10:27

Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki karabuğday işleme tesisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca modernize edilecek.

Gümüşhane'deki karabuğday işleme tesisi TKDK tarafından modernize edilecek

TKDK Giresun Koordinatörü Ayhan Uğur, ilçede 2021'de kurulan tesise büyük önem verdilerini söyledi.

İşletmenin yeniden modernize edilmesi için proje hazırlayacaklarını ifade eden Uğur, firmanın çalışmaların tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası piyasaya ürün sunacağını aktardı.

TKDK'nin IPARD 3 Programı 2. çağrı döneminde tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ile paketlenmesi sektörüne yüzde 70 hibe sağlandığına işaret eden Uğur, "Proje, Kelkit Vadisi başta olmak üzere ülke genelinde sözleşmeli müstahsil üretimi şeklinde çiftçilerimizin ürünlerini kabul edecek bir yatırım olacaktır. Bu çarpan etkinin Türkiye genelindeki ekonomik katkısı çok değerlidir." dedi.

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