Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayburt-Erzurum kara yolu uygulama noktasında Trabzon istikametine giden bir minibüsü durdurdu.

Minibüste bulunan 10 Afganistan uyruklu kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerden 5'i sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Küçük yaşta olduğu tespit edilen 5'i ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.