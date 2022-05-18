Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 1-15 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapma", "kasten öldürme", "kan gütme saiki ile öldürme", "hakaret", "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı", "basit yaralama", "terör örgütü propagandası yapmak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanma" suçlarından haklarında 2 yıldan 15 yıl 10 ay 16 güne kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi ile değişik suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.?