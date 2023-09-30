Bayburt Söğütlü Köyü Cami dualarla ibadete açıldı

Açılış törenine katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bir konuşma yaptı.

Eldivan, Eldivan, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük şehirlerde örneklerini görüyoruz ama taşrada bir köyümüzde tamamen Selçuklu mimarisiyle böyle bir cami yapılması beni çok memnun etti. Burada kuş yuvasıyla birlikte en ince detayına kadar düşünülmüş. Burada bir incelik var. Bizim atalarımız bu noktada kurdu da kuşu da aç kalan hayvanı da düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Eldivan, "Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda yaşarken kulağımızda ezan sesi gözümüzde minare ve al bayrak olduğu zaman burası vatandır deriz. Camilerimiz sadece bir ibadethane değil, bizim dinimizin, kültürümüzün, örfümüzün ve adetimizin temelidir. Aynı zamanda bu topraklarda kalıcı olduğumuzun nişanesidir" dedi.

"Camilerimiz gönüllerimizin gönüllerle buluştuğu mekanlardır"

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, "Bizim inancımızda Kuba’dan başlayarak Mescid-i Nebi ile devam eden ve Anadolu’nun dört bir yanında kurulan camilerimiz bu toprakların tapusu ve aidiyet sembolüdür. Camilerimiz gönüllerimizin gönüllerle buluştuğu mekanlardır" diye konuştu.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten İl Müftüsü Abdurrahman Şahin de şunları söyledi:

"Böyle güzel bir eserin açılışını bizler gösteren Rabbimize hamd, resulüne salat ve selam olsun. Camiler bizim memleketimizin ülkemizin tapularıdır. Bu Köyümüzde de güzel bir eser meydana getirildi. Bu esere destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Memleketimize böyle nice güzel eserler kazandırmayı bizlere nasip eylesin. Camilerimizin içerisinde de Rabbimizin rızasını kazanacak hayırlı ameller yapmayı cümlemize nasip eylesin."