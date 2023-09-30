Bartın'da sahte evrak ve dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon kurumuna düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişilikleri aracı olarak kullanıp kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilikle suçlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.İ, A.Ö, E.B, F.Ş. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. hakkında ev hapsi kararı verildi. 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanırken 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte evrak düzenlenerek kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon kurumuna 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda, kurum sahibi ile çalışanların yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmış, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulmuştu.