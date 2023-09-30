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Güncel
İHA 30.09.2023 15:01

NEVÜ’de Akademi Kurulu Toplandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı’ yapıldı.

NEVÜ’de Akademi Kurulu Toplandı

NEVÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in katılımlarıyla düzenlenen ‘2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı’nda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Davut Sarıtaş ve Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu ile öğretim elemanları hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılına yönelik yapılan hazırlıklar ile birlikte yapılması planlanan bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlere değindi.

Aktekin: "Öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimseyen üniversite olarak öncelikle 02 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılımızın öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 2023 YKS sonuçlarına göre üniversitemiz ülkemiz üniversiteleri içinde en çok tercih edilen üniversiteler arasında bir kez daha yerini aldı. Bu, üniversitemizde görev yapan tüm akademik ve idari personelimizin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğu gibi hepimiz için de gurur verici. Yeni eğitim-öğretim yılımızı da üniversitemizin tüm birimleri, öğrenci kulüp ve topluluklarımız aracıyla yapmayı planladığımız bilimsel, kültürel, sanatla ilgili, sportif ve diğer alanlardaki proje ve çalışmalarımızla başarılı şekilde tamamlayacağımız inancındayım. Ülkemizin hatta dünyanın farklı coğrafyalarından bizlere emanet edilen öğrencilerimizin eğitimleriyle birlikte kendilerinin sosyo-kültürel gelişimlerine de büyük önem veren bir üniversiteyiz. Bunun için de üniversite olarak üniversitemizin fiziki yapılanması ile birlikte nitelikli kadrosunu da güçlendirdik” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi’nin yeni eğitim-öğretim yılına yönelik yapılan hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin’in öğretim elemanlarının istek ve taleplerini alması ile sona erdi. 

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