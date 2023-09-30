Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay, Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehit Mehmet Ali Özer Caddesi'nden, kontrolsüzce Demokrasi Caddesi'ne çıkan Vedat A. idaresindeki motosiklet, Çağlayan Ö. idaresindeki araca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası motosiklette bulunan yaralılar Vedat A. ve Hasan H. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.