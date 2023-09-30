Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.09.2023 14:41

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Olay, Gölhisar İlçesi Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Şehit Mehmet Ali Özer Caddesi'nden, kontrolsüzce Demokrasi Caddesi'ne çıkan Vedat A. idaresindeki motosiklet, Çağlayan Ö. idaresindeki araca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası motosiklette bulunan yaralılar Vedat A. ve Hasan H. ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

ETİKETLER
Burdur Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tokat'ta öğrencilere klarnet ve darbukalı karşılama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda yolcu uçağının altından uçtuğu iddia edildi
15:31
Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti
15:25
Yunanistan ile Türkiye sınırındaki köprünün inşaatı 2024'te başlayacak
15:13
Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki
15:04
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama
15:07
AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ