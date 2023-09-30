Girişimci kadınlar Trabzon'da buluşacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Eskişehir ve Şanlıurfa AB Bilgi Merkezlerinin de destekleriyle panel organize edilecek.

Farklı kentlerdeki kadınların birlikte iş yapmaları için ortak zemin yaratmayı amaçlayan panelde, dijital europe programı, yeşil mutabakat ve dijital girişimcilik konuları ele alınacak.

Panel, 3 Ekim Salı günü saat 13.00'de TTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz'un şu ifadelerine yer verildi:

"AB hem kadın girişimciliği destekliyor hem de ortak iş yapma kültürünü teşvik ediyor. Bu çerçeveden hareketle uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz panelde, dijital dünyanın önde gelen trendleri ve girişimcilik konularını ele alacağız. Bu etkinlik, girişimci kadınları desteklemenin yanı sıra dijital dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirerek önemli konuları masaya yatıracak."