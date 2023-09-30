Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.09.2023 14:20

Bursa'da asayiş uygulaması: 9 gözaltı

Bursa'da, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sabit uygulama ve umuma açık iş yeri uygulaması yapıldı.

Bursa'da asayiş uygulaması: 9 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Dağ Yolu ve Çekirge bölgelerinde yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında 1078 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişinin üzerlerinde bir ruhsatsız silah ve 41 adet fişek, bir bıçak, 102 gram esrar, 20,3 gram sentetik kannabioid ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerindeki kontrollerde ise bir iş yerinde tütün mamulleri tüketimi yasağının ihlal edildiği, başka bir iş yerinde ise 2 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca uygulamada 327 araç kontrol edilerek, 19 sürücüye toplam 87 bin 863 lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Bitlis kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda yolcu uçağının altından uçtuğu iddia edildi
15:31
Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti
15:25
Yunanistan ile Türkiye sınırındaki köprünün inşaatı 2024'te başlayacak
15:13
Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki
15:04
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama
15:07
AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ