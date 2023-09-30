Yuvadan düşen sincap yavrusu hayata tutundu

Yaklaşık bir ay önce Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde ağaçtaki yuvasından düşen yaralı sincap yavrusunu gören bir hayvansever, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan sincap yavrusu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinde hazırlanan alana yerleştirildi.

Koruma altında alınan sincap yavrusunun bakımını, veteriner hekimler Murat Ünlü ve Zeynep Hızal üstlendi.

Biberonla beslenen sincap yavrusu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

"Yavru sincabımız hayata tutundu"

Veteriner hekim Murat Ünlü, sincap yavrusunun bakım sürecinin özenle sürdürüldüğünü söyledi.

Kontrollerde sincabın yuvadan düşmeye bağlı olarak kafa travması geçirdiğini tespit ettiklerini aktaran Ünlü, "İlk etapta travma ve ödem oluştuğu için bu yönde tedavi uyguladık. Hazırladığımız özel mama, vitamin ve ilaçlarla yavru sincabımız hayata tutundu." dedi.

Veteriner hekim Zeynep Hızal da hayvanın rehabilitasyon merkezine getirildiğinde yaralı ve çok küçük olduğunu kaydetti.

Sincapların doğada kabuklu yiyeceklerle beslendiğini dile getiren Hızal, "Yavru sincabımız bize getirildiğinde kendi başına kabuklu yiyeceği kırıp yiyecek durumda değildi. Onu özel mamalarla, kabuklu yiyecekleri bebek maması kıvamına getirip şırıngayla besledik. Şu anda kabuklu yiyecekleri kırıp yiyebilecek kıvama geldi. Kendini koruyabilecek bir pozisyona ulaştı. En kısa zamanda onu bulduğumuz noktada doğaya geri bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.