Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.09.2023 15:03

Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi tedavi edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, oltadaki balığı yemek isteyen kedinin boğazına takılan 3 kanca endoskopiyle çıkarıldı.

Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi tedavi edildi

İlçede sahipsiz bir kedinin ağzında akıntı görenler, durumu hayvansever Seda Mercan'a iletti. Kedinin durumunu gören Mercan ise zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Veteriner tıp merkezine götürülen kedi, veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından muayene edildi. Röntgen çekilmesinin ardından oltadan balık almak isterken kedinin boğazına takıldığı düşünülen 3 kanca endoskopiyle çıkarıldı.

Kedinin tedavi ücreti ise Mercan tarafından karşılandı.

Veteriner hekim Alkan, kedinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kedinin tedavisine ilişkin bilgi veren Alkan, "İlk muayenede kancanın bir kısmını gördük ve röntgen çektik. Röntgende 3 kancanın boğazına takıldığını gördük. Endoskopi yardımıyla 3'ünü birden çıkardık. 3'ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla kedi sağlığına kavuştu" diye konuştu.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
NEVÜ’de Akademi Kurulu Toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda yolcu uçağının altından uçtuğu iddia edildi
15:31
Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti
15:25
Yunanistan ile Türkiye sınırındaki köprünün inşaatı 2024'te başlayacak
15:13
Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki
15:04
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama
15:07
AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ