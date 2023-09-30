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Güncel
AA 30.09.2023 15:11

Osmaneli'nin tarihi konakları üniversite öğrencilerine yurt oldu

Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde restorasyon çalışmalarıyla otele dönüştürülen tarihi konaklar, barınma amacıyla kapılarını üniversitelilere açtı.

Osmaneli'nin tarihi konakları üniversite öğrencilerine yurt oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulunun öğrenci sayısı, 400'e yakın yeni kayıtla 1500'ü aştı.

İlçenin eski adıyla anılan Lefke Çarşısı'nda restore edilen "Nezaket Ay" ve "Kelemcioğlu" konaklarını okulun aşçılık programına tahsis eden Osmaneli Belediyesi, aynı bölgede otele dönüştürdüğü konaklarda cüzi miktarlar karşılığında yurt hizmeti vermeye başladı.

Mimari özellikleriyle dikkati çeken kapıları, motifleri, işleme stilleri ve yapı şekilleri itibarıyla kayıt altına alınarak restore edilen konaklara, yeni akademik yıl öncesi aileleriyle kayıt için gelen öğrencilerden bazıları yerleştirildi.

Konaklarda 350 kişilik kapasite oluşturan belediye yetkilileri, özel sektörle işbirliği yaparak ilçedeki diğer tesislerle yatak kapasitesinin 1000 kişiye çıkarılmasını sağladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçmişi milattan önce 5000'li yıllara dayanan, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı ilçenin tarihi konaklarında 2014 yılında restorasyonlara başlandığını söyledi.

Şahin, ilçedeki 150 tarihi konaktan 75'ini restore ederek büyük bölümünü otele dönüştürdüklerini dile getirdi.

Meslek yüksekokulunun öğrenci sayısının 3 yıl içinde 5 bine ulaşmasının hedeflendiğini belirten Şahin, "Özel pansiyonlarımız ve belediyemizin konaklama otelleri var. Yatak kapasitesini 1000'e çıkardık. Dolayısıyla ev tutanlar dahil olmak üzere Osmaneli'ne gelen tüm öğrencilerimiz için konaklama sorununu çözmüş oluyoruz." dedi.

Şahin, öğrencilerin Osmaneli'nin tarihi dokusunda eğitim öğretim dönemi geçireceğini anlattı.

"Nezaket Ay" ve "Kelemcioğlu" konaklarında yaklaşık 150 öğrencinin Osmaneli ve Osmanlı mutfağıyla ilgili uygulamalı eğitim gördüğünü aktaran Şahin, "Yan tarafındaki 'Necla Hanım Konağı'nı restore ederek, kütüphane olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis ettik. Tarihi mekanda öğrencilerimizi konaklatıyoruz." ifadesini kullandı.

"Osmaneli öğrenci şehri ve eğitim merkezi haline gelecek"

Münür Şahin, ilçeye gelen öğrencileri kendilerine birer emanet olarak gördüklerini vurguladı.

Gençlerin sadece konaklama konusunda değil her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bir projemiz var, devam ediyor. İlerleyen dönemde hem tarımla hem de diğer alanlarla ilgili fakülte kurulmasını da istiyoruz. Bu anlamda bizim çok ciddi şekilde yurda ihtiyacımız var. Yer tahsisini tamamlandık. 1000-1500 kişilik Kredi Yurtlar Kurumunun yurdu olacak. Osmaneli, turizmde öne çıkan bir değer. Konakları, Sakarya Nehri alanı, spor yapma olanakları ile aslında tam bir öğrenci şehri ve eğitim merkezi haline gelecek. Belediye olarak yaptığımız bu konaklama hizmetleri ve öğrenciye sahip çıkmamız sebebiyle de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından örnek bir ilçe olarak değerlendiriliyoruz. Bu anlamda da destekleniyoruz."

Bursa'dan gelen Aylin Tay ise üniversiteyi bu yıl kazanan oğlunun belediyenin tarihi konaklarından birinde konaklayacağını belirtti.

Bu mekanı güvenli olduğu için tercih ettiklerini anlatan Tay, "Çok uygun fiyata tuttuk. Belediyenin böyle bir imkan sunması veliler için önemli." ifadesini kullandı.

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