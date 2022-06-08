Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt için sağanak uyarısı
Bayburt ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Erzurum’un kuzeyi, Bayburt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Son Haberler
- 17:33
- 17:24
- 17:33
- 17:01
- 16:44
Sıradaki Haber
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz