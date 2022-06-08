Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Erzurum’un kuzeyi, Bayburt, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.