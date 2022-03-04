Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken, Sason ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bir aracın üzerinde bulunan demirden çadır kaplamalı eklemenin uçtuğu ilçede, bazı direklerin de ortadan kırıldığı görüldü.

Yoğun yağış nedeniyle Sason Çayı'nın debisi de yükseldi.