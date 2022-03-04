Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman’daki fırtınada ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve fırtınada bazı dereler taşarken, iletişim direkleri kırıldı ve ağaçlar devrildi.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken, Sason ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Bir aracın üzerinde bulunan demirden çadır kaplamalı eklemenin uçtuğu ilçede, bazı direklerin de ortadan kırıldığı görüldü.
Yoğun yağış nedeniyle Sason Çayı'nın debisi de yükseldi.
Son Haberler
- 18:19
- 17:55
- 17:57
- 17:46
- 17:38
Sıradaki Haber
Tunceli’de 140 köy yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz