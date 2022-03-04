Tunceli’de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat’ta 5, Mazgirt’te 29, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 17, Pertek’te 11 ve Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.