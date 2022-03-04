Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de 140 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 140 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapıyor.
Tunceli’de dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 16, Hozat’ta 5, Mazgirt’te 29, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 17, Pertek’te 11 ve Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 140 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli
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