Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
Kars'ta öğretmenleri taşıyan servis aracının yaptığı trafik kazasında 7, diğer kazada ise 1 kişi yaralandı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı kentte trafik kazalarına sebebiyet veriyor.
Merkezden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenleri taşıyan servis aracı, kar yağışının etkili olduğu Dağpınar beldesi girişinde otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda ise Atakan Barmanbek idaresindeki otomobil, Açık Ceza İnfaz Kurumu mevkiinde Atalay Keyik yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada Halis Barmanbek hafif yaralandı.
Etiketler: Kar Yağışı Kars Öğretmen Servis Aracı Trafik Kazası
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