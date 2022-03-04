Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 74 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 25 Şubat ile 3 Mart'ta çeşitli suçlarda aranması olan 74 kişi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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