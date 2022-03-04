Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 25 Şubat ile 3 Mart'ta çeşitli suçlarda aranması olan 74 kişi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.